Мир 05 февраля 2024, 03:40 «Устали от глупостей». Французский политик призвал снять санкции с России Политик Филиппо призвал снять санкции с России, чтобы вернуть российский газ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Франции нужно отменить антироссийские санкции, чтобы вернуть дешевый газ. Об этом заявил лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

Политик пожаловался на резкий рост цены на газ: с июля она увеличилась с 5,5% до 10,5%. Филиппо назвал эту ситуацию «безумием», которое коснется множества французских предприятий и миллионов домохозяйств.

Реклама

Политик выразил уверенность, что рост цен связан с антироссийскими санкциями, из-за которых французы вынуждены покупать более дорогой газ. Он призвал власти Франции к выходу из Евросоюза и прекращению экономической войны против РФ.

«Французы более чем устали от всех этих глупостей!» — заявил Филиппо.

Ранее Филиппо раскритиковал решение Макрона предоставить французский ядерный потенциал в распоряжение Евросоюза. По его мнению, это приблизит ядерную войну с Россией.