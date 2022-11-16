16 ноября 2022, 09:03
Основатель Pink Floyd обвинил США в конфликте на Украине
Основатель Pink Floyd Уотерс: США ответственны за развязывание конфликта на Украине
Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил США в развязывании конфликта на Украине. Спецоперацию можно было предотвратить путем переговоров, заявил он в интервью для YouTube-канала Bad Faith.
Рок-музыкант также заявил, что изначально не нужно было осуществлять какие бы то ни было военные поставки на Украину.
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«Нужно было вступать в переговоры, вероятно, в 2007 году и понять это тогда, за семь лет до незаконного переворота, свергнувшего демократически избранное правительство Украины», — подчеркнул Уотерс.
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Он напомнил, что тот переворот финансировали США.
Соединенные Штаты «живут в прошлом», сейчас однополярный мир невозможен, уверен музыкант.
«Если вы читали какие-либо новости из любой точки мира, то будете знать, что остальные три четверти населения мира не согласны с вами по поводу Украины», — указал Роджер Уотерс.
Ранее он уже заявлял, что США должны не поставлять оружие на Украину, а подтолкнуть ее президента Владимира Зеленского к переговорам с Россией.
США
Музыка
Украина
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