Мир 16 ноября 2022, 09:03 Основатель Pink Floyd обвинил США в конфликте на Украине Основатель Pink Floyd Уотерс: США ответственны за развязывание конфликта на Украине Викимедиа

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Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил США в развязывании конфликта на Украине. Спецоперацию можно было предотвратить путем переговоров, заявил он в интервью для YouTube-канала Bad Faith.

Рок-музыкант также заявил, что изначально не нужно было осуществлять какие бы то ни было военные поставки на Украину.

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«Нужно было вступать в переговоры, вероятно, в 2007 году и понять это тогда, за семь лет до незаконного переворота, свергнувшего демократически избранное правительство Украины», — подчеркнул Уотерс.

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Он напомнил, что тот переворот финансировали США.

Соединенные Штаты «живут в прошлом», сейчас однополярный мир невозможен, уверен музыкант.

«Если вы читали какие-либо новости из любой точки мира, то будете знать, что остальные три четверти населения мира не согласны с вами по поводу Украины», — указал Роджер Уотерс.

Ранее он уже заявлял, что США должны не поставлять оружие на Украину, а подтолкнуть ее президента Владимира Зеленского к переговорам с Россией.