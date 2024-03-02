Мир 02 марта 2024, 01:55 Основатель ЧВК Blackwater перечислил территории, которые стоит «оставить» России Основатель Blackwater Принс предложил оставить России Крым, Луганск и Донецк РИА «Новости»

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Конфликт на Украине надо завершать, иначе страна уничтожит себя демографически. При этом Крым, Луганск и Донецк отойдут России. Уверенность в этом выразил основатель частной военной кампании Blackwater Эрик Принс интервью программе PBD Podcast.

«Нам нужно заканчивать этот конфликт, потому что все, что сейчас делает Украина — она уничтожает себя демографически. Они пережевывают следующее поколение живой силы, которое они могут сейчас восполнить. У них нет достаточной живой силы», — заявил Принс.

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Глава ЧВК добавил, что Запад не поможет Украине и вообще не сможет выиграть конвенциональную войну с Россией. Принс предложил «худой мир», при котором часть украинских территорий отойдут России.

«Заморозьте линии соприкосновения, выровняйте фронт за исключением <…> пусть у них останется Крым, Донецк, Луганск — что бы то ни было», — пояснил он.

Эрик Принс напомнил о высоком уровне коррупции на Украине и выразил уверенность, что американские налогоплательщики не должны за нее платить.

Ранее американские сенаторы-республиканцы призвали Украину к переговорам с Россией.