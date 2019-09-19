Блэкфейс отправляет в пике. Расистский скандал подорвал шансы Трюдо на выборах

Шутка 18-летней давности может стоить премьеру Канады его поста. СМИ обнародовали старое фото, на котором Джастин Трюдо накрасил лицо гримом блэкфейс. В середине ХХ века его использовали для высмеивания чернокожих. Трюдо уже принес свои извинения, но вряд ли это поможет ему спасти карьеру в преддверие выборов, заявил «360» британский журналист Джон Уайт.

На фото, о котором идет речь, Трюдо находится на гала-вечеринке «Арабские ночи». Будущий премьер пытался изобразить Аладдина, но перестарался и выкрасил лицо в блэкфейс. Когда-то его использовали комики в театрах. В наши дни этот грим стал символом угнетения темнокожих и белого превосходства. Теперь наносить этот грим стоит только тем, кто хочет разрушить свою карьеру.

Британский журналист Джон Уайт полагает, что этот скандал может лишить Трюдо победы на выборах 21 октября. Проблема в том, что это не первый скандал с участием премьер-министра за последнее время. Но он может стать самым заметным.

Несколько месяцев назад Трюдо оказался в центре более крупной истории. Экс-генпрокурор страны Джоди Уилсон-Рейболд обвинила его в политическом давлении в ходе коррупционного разбирательства вокруг компании SNC-Lavalin. Ее обвиняли в выплате взяток и обеспечении «откатов» правительству Ливии. SNC-Lavalin и Трюдо хотели прийти к мирному соглашению, но Рейболд выступила против и дала ход дальнейшему расследованию. Вскоре ее сняли с должности. Экс-генпрокурор уверена — это связано с ее отказом от сотрудничества.

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После этой истории рейтинг Трюдо сильно упал. Это первый фактор. Следом идут проблемы в экономике. По словам Уайта, она находится не в ужасном состоянии, но и не в прекрасном. Экономика выросла на два процента, но канадцы этого не чувствуют.

«У них есть проблема безработицы. Рабочих мест с высоким уровнем зарплат не очень много. Да, в Канаде прекрасная система социального обеспечения и здравоохранения, но людей интересует, что у них есть в кармане», — продолжает журналист.

К тому же премьер-министр хоть и хорошо справляется на мировой арене, он слишком склонен к gesture politics, то есть его действия привлекают внимание общественности, но не имеют реального эффекта.

Джастин Трюдо как Тони Блэр и Эммануэль Макрон. Фотогеничный и телегеничный. Хорошо смотрится и подает себя. Он привлекает большое внимание к вопросам расизма, мультикультурализма, иммиграции. Но по итогу все упирается в экономику Джон Уайт британский журналист

Впрочем, собеседник «360» отмечает, что людям стоит ценить относительную экономическую стабильность Канады по сравнению с США. Так что история с блэкфейсом — это как последняя капля для общества, которое, кажется, устало от своего премьера-шоумена.

Разница восприятия

Журналист рассказывает, что канадское общество, как и американское очень много внимания уделяет политкорректности. Хоть и Канада не была страной с рабами, она ощущает ту атмосферу. Это многонациональная и многокультурная страна, где блэкфейс просто неприемлем.

«Это ужасная вещь. Это обесчеловечивание и высмеивание этнической принадлежности других людей. Называйте это как хотите. Это очень неуважительно», — считает Джон Уайт.

Трюдо на момент истории было 29 лет. В таком возрасте уже должно быть понимание, что так поступать нельзя ни при каких обстоятельствах. Теперь его политические противники получили прекрасный повод «утопить» оппонента.

Для такого человека как Джастин Трюдо — это карьерный суицид. Эта ситуация — худшее, что могло с ним произойти и лучшее, что могло произойти для оппозиции. Джон Уайт британский журналист

В такой момент сразу вспоминаешь США и Трампа. Почему для Трюдо история с «блэкфейсом» — это конец, а Трамп с тонной подобных скандалов стал президентом? У канадцев и американцев все-таки разные культурные ценности. По словам Уайта, который прожил в США семь лет, Штаты на самом деле довольно расистская страна. Канаду же такой с трудом назовешь.

Под другим углом

В целом на ситуацию можно посмотреть и под другим углом. Во-первых, Трюдо не стал придумывать себе оправданий, а сразу признал вину и выразил свои глубокие сожаления. Во-вторых, история произошла 18 лет назад. Мы все люди, и мы все совершаем ошибки.

Еще один момент — это время, когда эту историю выпустили. Ее сейчас использовали как политическое оружие. И это может обернуться в негативном ключе для оппонентов Трюдо. Их могут обвинить в цинизме и неискренности.

«Если вы пытаетесь использовать историю не в правильных целях, а для нападения и своей политической выгоды, то можно столкнуться с отрицательной реакцией», — говорит Джон Уайт.

И все-таки шанс проигрыша Трюдо на предстоящих выборах велик.