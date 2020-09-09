Оскароносный сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет

Британский сценарист Рональд Харвуд скончался в своем доме в Сассексе 8 сентября на 86-м году жизни. Он получил «Оскар» за сценарий к фильму «Пианист» в 2003 году.

О смерти сценариста объявили представители его семьи, сообщает The Daily Telegraph.

Харвуд родился в 1934 году в Кейптауне. Он работал сценаристом более 65 лет. За это время Харвуд написал сценарии к таким фильмам, как «Пианист», «Оливер Твист» и «Терапия» Романа Полански, «Костюмер» Питера Йетса, «Скафандр и бабочка» Джулиана Шнабеля. За работу над последним он также был номинирован на «Оскар» и получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА).

В 2010 году Харвуда посвятили в рыцари за театральные заслуги. С 2001 по 2004 годы он был председателем Королевского общества литературы, а в 2005 году стал президентом Королевского литературного фонда.

Ранее стало известно о смерти британского режиссера Алана Паркера. Он снял такие фильмы, как «Миссисипи в огне», «Полуночный экспресс», «Группа „Коммитментс“», «Багси Мэлоун». Паркеру было 76 лет. Он скончался после продолжительной болезни.