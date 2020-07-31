Умер британский режиссер Алан Паркер
Паркер умер в пятницу, 31 июля после продолжительной болезни, сообщили в Британском институте кино.
Алан Паркер снял такие фильмы, как «Миссисипи в огне», «Полуночный экспресс», «Группа „Коммитментс“», «Багси Мэлоун». Последней картиной режиссера стала «Жизнь Дэвида Гейла», которая вышла на экраны в 2003 году.
За фильм «Птаха» Паркер был удостоен Гран-при Каннского кинофестиваля 1985 года. Также он неоднократно становился лауреатом премии Британкой академии кино и телевидения (BAFTA) как лучший режиссер и сценарист.
В 2015 году Паркер объявил об окончании кинокарьеры.
«Я был режиссером с 24 лет, и каждый день был битвой, неважно, боретесь вы с продюсером, с мнением которого не согласны, со студиями, с кем бы то ни было», — говорил он.
Кинопроизводство, отмечал Паркер, является очень затратным, и когда большая смета утверждена, «у тебя появляются люди, которым ты должен служить».