Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) заявила, что у России пока нет собственных судов для прокладки труб на «Северном потоке — 2». Поэтому завершение работ откладывается на три-четыре года.

«В среднем, наверное, мы все-таки говорим о полутора-двух годах проектирования и трех-четырех годах строительства. К сожалению, это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому в меньшие сроки мы не уберемся. Хотя напомню, что ледокол „Ленин“ построили за три года и где-то полтора-два года проектировали», — сказал глава ОСК Алексей Рахманов в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК) во вторник.

Завершение строительство «Северного потока — 2» оказалось под вопросом после вступления в силу санкций США против этого проекта. Из-за них швейцарская компания Allseas остановила работы по укладке трубопровода. Таким образом Россия, занимающаяся строительством газопровода, осталась без трубоукладчика.

Две нитки «Северного потока — 2» должны пройти от побережья России через Балтийское море в Европу. Газопровод затрагивает исключительные экономические зоны и территориальные воды Германии, Дании, Финляндии и Швеции. С помощью «Северного потока — 2» РФ сможет напрямую поставлять газ европейским партнерам. Сейчас проложено 2300 километров трубопровода из 2460 необходимых.