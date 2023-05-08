Мир 08 мая 2023, 20:25 Ошибку нашли в приглашении Зеленской на коронацию Карла III Приглашение жены Зеленского на коронацию Карла III напечатали с ошибкой в названии Украины Официальный сайт президента Украины

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Фотография приглашения жены президента Украины Елены Зеленской на коронацию короля Карла III вызвала споры среди пользователей Сети. Под ее постом в Twitter многие комментаторы указали, что слово «Украина» нанесли на послание с опечаткой, сообщил телеканал Sky News.

Коронацию британского монарха провели 6 мая. Супруга президента Украины была гостем церемонии, а на следующий день опубликовала в Twitter фотографию приглашения, которое получила от британского граф-маршала.

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Некоторые пользователи написали, что на пригласительной открытке в слове «Украина» нет буквы «Р». По мнению других, в послании использовали староанглийскую скоропись, в которой «К» и «Р» (K и R) сливаются в одну, о чем говорит петля в верхней части буквы.

Церемония коронации Карла III проходила в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, она длилась два часа. В честь коронации монарха по всей Великобритании звучал артиллерийский салют. В нем задействовали более 400 военнослужащих. Кроме того, дни с 6 по 8 мая в Великобритании объявили выходными, чтобы жители страны отпраздновали коронацию.