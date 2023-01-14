Мир 14 января 2023, 22:55 Американский офицер заявил о трудном положении США из-за Украины Американский офицер Иствуд заявил о нехватке боеприпасов у США для Украины РИА «Новости»

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У США заканчиваются боеприпасы для отправки Украине, написал в материале для издания 19FortyFive отставной американский офицер Брент Иствуд. По его мнению, это должно обрадовать власти России.

«Украина быстро расходует боеприпасы <…>, это ставит США в затруднительное положение», — заметил военный.

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Иствуд сослался на новый доклад аналитического центра CSIS, специалисты которого подтвердили его слова. По мнению офицера, эта ситуация помогает России и ставит ее в более выгодное положение.

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Промышленности США понадобится не мене пяти лет, чтобы произвести достаточное количество патронов для пополнения американских арсеналов. Америка оказывает военную помощь Украине, регулярно передавая вооружение. Кроме того, власти США давят на европейские страны, заставляя их помогать ВСУ, добавил Иствуд.

Однако простые американцы против такой политики. Многие считают, что власти должны заняться решением внутренних проблем и не тратить сотни миллионов долларов на оборонный комплекс.