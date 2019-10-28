Украина заявила о выводе добровольцами оружия из Донбасса

Украинские добровольцы вывезли свое легальное оружие, в сопровождении полиции из поселка Золотого-4, которое находится около линии разведения сил в Донбассе.

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«Ветераны-добровольцы, у которых было легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4», — заявил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян.

Полиция и Нацгвардия в Золотом-4 и Екатериновке — районе разведения войск —будут обеспечивать общественный порядок и безопасность.

Накануне украинский президент прибыл в поселок Золотое, чтобы обсудить с военными отвод войск, предусмотренным «формулой Штайемайера». С одним из бойцов у него состоялся разговор на повышенных тонах.

«Формула Штайнмайера» является одним из документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта на востоке Украины, который предполагает введение особого статуса Донбасса.