  • Украина заявила о выводе добровольцами оружия из Донбасса

    28 октября 2019, 00:17

    Александра Каширина

    Министерство внутренних дел Украины заявило о вывозе добровольцами оружия из Золотого-4 в Донбассе. Об этом сообщило РИА Новости.
    Украина заявила о выводе добровольцами оружия из Донбасса

    Украинские добровольцы вывезли свое легальное оружие, в сопровождении полиции из поселка Золотого-4, которое находится около линии разведения сил в Донбассе.

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    «Ветераны-добровольцы, у которых было легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4», — заявил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян.

    Полиция и Нацгвардия в Золотом-4 и Екатериновке — районе разведения войск —будут обеспечивать общественный порядок и безопасность.

    Накануне украинский президент прибыл в поселок Золотое, чтобы обсудить с военными отвод войск, предусмотренным «формулой Штайемайера». С одним из бойцов у него состоялся разговор на повышенных тонах.

    «Формула Штайнмайера» является одним из документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта на востоке Украины, который предполагает введение особого статуса Донбасса.