«Я президент Украины, а не лох»: Зеленский не смог договориться с националистами в Донбассе

В субботу, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский в срочном порядке посетил линию фронта в Донбассе. Он пообщался с националистами на последнем блок-посту под селом Золотое — они выступают категорически против разведения войск. В сети появились кадры этой встречи. Видно, что достичь взаимопонимания сторонам не удалось.

Зеленский приехал на блок-пост чтобы поговорить с добровольцами, которые отказались от разведения войск. Президент стал требовать их убрать оружие, которое, по его словам, находилось у них. В ответ на это добровольцы заявили, что требование украинского лидера «услышали», и попытались сменить тему. Они попросили Зеленского подробно рассказать им про акции протеста «Капитуляции нет» и те требования, что выдвинул народ страны.

Президента возмутила попытка добровольца «перевести стрелки». Он заявил, что его собеседник не может озвучивать в его адрес никаких ультиматумов. Затем Зеленский пригрозил, что отберет у добровольцев оружие «прямо сейчас», и тогда разговор будет закончен.

«Нам зайти сейчас оружие забрать? Мы сейчас закончим разговор!» — начал нервничать президент. «Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год, я ж не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал: оружие убери, а ты меня не переводи на акции! Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух, и переводит меня на другую тему», — заявил президент.

Он подчеркнул, что уважает всех, кто сражался, однако сейчас настало время оружие убрать.