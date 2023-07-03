Мир 03 июля 2023, 06:16 Оркнейские острова из-за проблем с финансированием решили присоединиться к Норвегии The Daily Telegraph: Оркнейские острова решили выйти из Великобритании ради Норвегии Unsplash

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Власти Оркнейских островов обсудят выход из состава Великобритании и присоединение к Норвегии. Они недовольны недостатком финансирования со стороны британског и шотландского руководства, сообщил The Daily Telegraph.

Введение «альтернативных форм правления» и восстановление исторических связей с Норвегией обсудят на местном уровне 4 июля. Власти Оркнейских островов рассчитывают получить статус коронных земель, заморской территории или автономного региона, так как сейчас, по их мнению, руководство страны обделило этот регион финансированием.

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Глава местного совета Джеймс Стокан уточнил, что для этого после принятия политического решения предстоит провести референдум и согласовать новый статус с руководством Шотландии и Великобритании, действия которых и стали поводом к сепарации.

«Финансирование, которое мы получаем от шотландского правительства, значительно меньше на душу населения по сравнению с Шетландскими островами или Внешними Гебридскими островами», — сказал он.

Шотландия много лет обсуждала выход из состава Великобритании и введение новой валюты — шотландского фунта. В 2022 году ей отказали в праве провести очередной референдум.