Мир 23 ноября 2022, 13:56 Шотландии отказали в праве провести второй референдум о выходе из Великобритании Верховный суд Великобритании признал референдум о независимости Шотландии незаконным РИА «Новости»

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Правительство Шотландии проиграло процесс о выходе из Великобритании. Верховный суд страны запретил ему провести новый референдум о самоопределении, сообщила газета The Guardian.

Председатель Верховного суда Роберт Рид назвал проведение референдума без разрешения британского правительства незаконным. Шотландцы не подошли под определение угнетенного народа, поэтому не смогут сослаться на международное право и устроить голосование.

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Член парламента от Шотландской национальной партии Филипп Уитфорд заявил, что такой отказ лучше, чем полное отсутствие постановления или расплывчатый ответ. Решение суда вернуло вопрос из юридической плоскости в политическую. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что вердикт подтвердил необходимость бороться за независимость.

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Первый референдум о самоопределении Шотландии прошел в 2014 году, напомнил RT. Тогда за выход из Великобритании проголосовали только 44,7% жителей. Никола Стерджен предложила провести новое голосование в 2023 году.