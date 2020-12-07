Организаторы отменили авиасалон в Ле-Бурже в 2021 году

Международного авиасалона в Ле-Бурже в следующем году не будет. Мероприятие решили отменить из-за кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.

«В свете неопределенности, связанной с текущим кризисом в сфере здравоохранения из-за COVID-19, организаторы приняли решение отменить в 2021 году проведение авиашоу, которое должно было пройти с 21 по 27 июня», — приводит РИА «Новости» текст сообщения организаторов авиасалона.

Все участники шоу получат полную компенсацию. В заявлении говорится, что следующий авиасалон проведут летом 2023 года.

В июле 2020 года впервые в истории отменили вручение престижной спортивной премии «Золотой мяч». Организатор — журнал France Football — принял такое решение из-за пандемии 2019-nCoV, чтобы не допустить несправедливости.

Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже проводят раз в два года в одноименном аэропорту рядом со столицей Франции. Его история началась в 1909 году. Наша страна принимает участие в мероприятии с 1957 года. В 1989 году Советский Союз впервые показал не только гражданскую, но и военную технику. Тогда в Париже всему миру презентовали многоразовый космический корабль «Буран».