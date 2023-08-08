Мир 08 августа 2023, 08:45 Организаторы неудачной поездки детей в Турцию не имели права возить группы туристов за рубеж Минэкономразвития: компания «Колибри» не имела права вывозить группы детей за рубеж Unsplash

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Компания «Колибри», организовавшая неудачный отдых группы из 90 детей в Турции, вообще не имела права вывозить за рубеж организованные группы туристов. Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития России.

В министерстве пояснили, что компания не входит в единый федеральный реестр туроператоров, и напомнили туристам о необходимости проверять добросовестность фирмы перед оплатой тура. Договор можно заключать только с организацией, включенной в упомянутый реестр.

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Большую группу детей выселили из лагеря в Турции якобы из-за дыма от пожаров. Детям пришлось ночевать в автобусе, а потом заселяться в другую гостиницу с сокращенным сроком проживания. Родители обвинили компанию-организатора в том, что она попросту не оплатила тур. Большинство детей вернулись домой, причем обратные билеты им купили родители за собственный счет.

Минэкономразвития запросил у компании письменное разъяснение по ситуации, а также все документы, касавшиеся поездки, в том числе платежные.