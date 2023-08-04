Эксклюзив 04 августа 2023, 18:50 Группу российских детей выселили из отеля в Турции. Организатор тура объяснил это дымом от пожаров Детей выселили из отеля в Турции, родители обвинили организатора тура в неуплате гостиницы

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Почти сутки группа из 50 детей провела в автобусе после выселения из отеля в турецком Кемере. Родители обвинили организатора тура в неуплате гостиницы. Но представитель компании подчеркнул, что детей просто переселили из-за мешающего отдыху дыма из-за лесных пожаров. В истории разобрался «360».

Мама одной из отправившихся в поездку девочек рассказала, что ребенок поехал отдыхать 26 июля. Но с самого начала поездка не задалась.

«Ребенок написал, что взрослые пьют алкоголь, никакой дисциплины нет, вожатые за ними толком не смотрят. Их потащили на концерт Могенштерна*, который стоил 150 долларов. Их туда, естественно, не пустили. Деньги никто не вернул», — рассказала она в беседе с «360».

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Собеседница добавила, что в ночь на 1 августа представители отеля объявили, что детей выселяют, потому что организатор поездки ничего не оплатил.

Я позвонила старшему. Он сказал: не переживайте, сейчас заселят в другой отель, точно такой же. В итоге дети катались всю ночь в автобусе. Они практически сутки просидели сначала там, а потом на ресепшене отеля, который оказался хуже. Ребенок сказал, что в номерах не убирают и кормят плохо. Мать девочки

Женщина подчеркнула, что плохая работа вожатых привела к тому, что один из детей серьезно отравился, а другой — повредил шею. Из нового отеля группу детей попросили съехать 5 августа, хотя по договору отдых должен завершиться только девятого числа.

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Отдыху помешал дым

Организатором поездки детей в Турцию оказался лагерь «Колибри». Его руководитель заявил, что детей из второго отеля никто не выселяет. Бронь действует до 5 августа, и в ближайшую субботу они вернутся домой.

«Выселение 1 августа связано с пожарами. Смог и дым подошли на максимальное расстояние к отелю, поэтому мы выехали», — заявил представитель лагеря.

В Генеральном консульстве России в Анталье в беседе с ТАСС подтвердили, что группа российских детей вылетит домой в ближайшую субботу.

«Дети размещены в отеле до 5 августа включительно. Их вылет намечен на субботу, билеты приобретены», — заявили в дипмиссии.

Роспотребнадзор заявил, что взял ситуацию с выселением детей из турецкого отеля под свой контроль, и призвал родителей несовершеннолетних туристов обратиться в территориальные органы для составления претензии и дальнейшего обращения в суд.

*Моргенштерн — признан в России иностранным агентом