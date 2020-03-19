Расстраиваться из-за отмены «Евровидения» не стоит. «Пухляш» и сorUNOvirus все равно победили

Евровидение, самое популярное неспортивное мероприятие в мире, отменили впервые с 1956 года — момента его создания. Но это точно не повод грустить, хоть в этот году конкурс и приобрел интригу в связи с участием группы Little Big.

Целую неделю Сеть пестрила радостными комментариями о конкурсной песне от России, подарив слушателям много положительных эмоций — начиная от танца Дмитрия Красилова и заканчивая штанами Софьи Таюрской. Зачем расстраиваться, если в наших сердцах песня «Uno» победила?

Конечно, может победил бы и другой конкурсант, но даже сейчас разница в просмотрах клипов участников и творения Littlе Вig идет на десятки миллионов просмотров!

«Мы сожалеем, но также считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации. С момента объявления нас участниками конкурса мы ощутили невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей — спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню UNO и верил в нашу победу! Пусть CorUNOvirus продолжается, несмотря на коронавирус!» — отреагировали музыканты на отмену песенного конкурса.

Пока остальные страны придумывали глубокие и чувственные композиции, Little Big решили просто научиться считать по-испански.

Лучше вспомнить те яркие моменты, которые нам подарили Little Big — можно сколько угодно критиковать их песню, но главное, что она точно нашла отклик в сердцах россиян. Ну, и в мемах, конечно. Ведь прикол должен не останавливаться «выходить из-под контроля».

«Они поют „один, два, четыре“, у них нет „три“. Потому что „три“ забрал в прошлом году Сергей Лазарев», — объяснил все пользователь из Twitter.

Теперь остается только ждать следующего года. Вероятно, Little Big придется написать уже новую песню, но мы не сомневаемся, этим ребятам хватит воображения удивить нас.