Orda.kz опровергло свое заявление о задержании племянника Назарбаева

Главный редактор издания Orda.kz Гульнара Бажкенова опровергла заявление источника о задержании Самата Абиша. Она заявила, что эта информация не подтвердилась.

Бажкенова принесла извинения читателям и объяснила, что журналисты работают в чрезвычайных обстоятельствах.

«Наша единственная задача — информировать своих читателей. Просим понять. Мы удалили предыдущее сообщение», — говорится в сообщении.

При этом сообщение о том, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вместе с семьей покинул страну, осталось доступным. Бывший глава государства перестал появляться в публичном поле с начала протестов.

До этого журналисты издания сообщили о задержании бывшего заместителя председателя Комитета национальной безопасности Самата Абиша.

Несколько дней назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с поста его начальника Карима Масимова, занимавшего эту должность с 2016 года. На посту его сменил Ермек Сагимбаев, ранее возглавлявший службу государственной охраны.

Это произошло после того, как Токаев заявил, что возглавил Совет безопасности Казахстана. До этого ведомство находилось под руководством Назарбаева. Эту должность закрепили за ним пожизненно.

Протесты в Казахстане продолжаются с 2 января. Начиная со вторника в районах республики начались мародерство и столкновения с полицией. Президент Токаев заявил, что за организацией погромов стоят деструктивные силы, действующие из-за границы. Для стабилизации ситуации в Казахстан вошли миротворческие силы ОДКБ.