Мир 06 мая 2023, 22:42 Орбан заявил, что часть Украины — «древняя венгерская земля» Премьер-министр Венгрии Орбан назвал часть Украины древней венгерской землей YouTube

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире Radio Kossuth, что часть Украины является древней венгерской землей под покровительством другого государства. Республика заинтересована в скорейшем разрешении конфликта, добавил он.

«Часть Украины — это древняя венгерская земля, которая сейчас принадлежит Украине, а венгры существуют там как коренная община», — отметил Орбан.

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Венгрия не заинтересована в дальнейшей эскалации конфликта на Украине, потому что это влияет на судьбы проживающих там венгров. Республика «вдвойне мотивирована» в скорейшем урегулировании ситуации, заявил Орбан.

Премьер также отметил, что его страна не будет участвовать в конфликте, несмотря на настойчивые попытки принудить ее к этому. Глава правительства подчеркнул, что Венгрия сделает все, чтобы в зоне конфликта прекратился огонь и начались мирные переговоры.

В украинском кризисе не будет победителей, зато точно будут проигравшие, заявил премьер-министр. Он отметил, что победить ядерную державу невозможно.