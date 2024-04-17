Мир 17 апреля 2024, 16:33 Орбан отказался считать Украину суверенным государством РИА «Новости»

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Украина полностью зависит от помощи, которую ей оказывают США и страны Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщило издание «Украина.ру».

Он рассказал, что Украину нельзя больше считать суверенным государством, так как она слишком сильно зависит от Запада.

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«Украина — больше не суверенное государство, это сейчас просто протекторат Запада. Без денег и оружия от ЕС и США Украина как государство едва ли могла бы выжить», — процитировал политика RT.

По информации газеты Politico, Орбан также призвал переизбрать руководство ЕС. Он раскритиковал объединение за его решения в вопросе санкций и миграционной сферы.

«Нынешнее руководство Евросоюза должно уйти, нам необходимы новые лидеры», — отметил венгерский премьер-министр.

Ранее он обвинил Евросоюз в политическом шантаже и шпионаже. По его мнению, руководство объединения не справилось со своими обязанностями, из-за чего провалились все ключевые проекты.