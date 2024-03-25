Мир 25 марта 2024, 08:05 Опустение на границе с Россией обеспокоило власти Финляндии Yle: населенные пункты у границ Финляндии с Россией опустели Unsplash

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Население приграничных населенных пунктов Финляндии сократилось, они пришли в запустение. Замкомандующего погранслужбой Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен заявил Yle, что это отразится на ситуации с мигрантами.

Он предупредил, что забор длиной 200 километров вдоль финско-российской границы не поможет решить проблему нелегальной миграции, так как общая протяженность границы составила 1346 километров. Хейкки Ахтиайнен заявил, что часто работе пограничников помогали жители близлежащих населенных пунктов. Они первыми замечали чужестранцев и сообщали об этом в компетентные органы. Однако приграничье, по его словам, опустело.

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Издание привело в качестве примера деревню Хииваниеми в муниципалитете Вайниккала, население которой за 20 лет сильно сократилось. Ее инфраструктура устарела, люди переехали из-за нехватки рабочих мест. В муниципалитете Нуйямаа пожаловались на закрытие школы и библиотеки из-за невостребованности. Местный житель Петри Куокка обеспокоился, что опустевший населенный пункт привлечет нелегальных мигрантов.

Отчуждением от России Финляндия не решила проблему безопасности, заявил президент Владимир Путин. Он напомнил, что до 2022 года страны сблизились, в приграничных населенных пунктах установили вывески на русском языке.