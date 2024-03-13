Мир 13 марта 2024, 10:07 Финляндия не решила проблему безопасности отчуждением от России — Путин Путин: отказ Финляндии от сближения с Россией не решил проблему безопасности IMAGO / Jussi Nukari / Global Look Press

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Решение вступить в НАТО не обеспечило Финляндии более высокий уровень безопасности как в отношениях с Россией, так и в целом на территории Европы. Президент Владимир Путин заявил об этом в интервью ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву, сообщило РИА «Новости».

Он напомнил, что в последние годы Финляндия и Россия сильно сблизились в бытовом плане. По словам президента, в Хельсинки и приграничных районах стали принимать оплату в рублях и развешивать объявления на русском языке. Владимир Путин сказал, что это могло вызвать недовольство, и политические силы воспользовались ситуацией.

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«Вся совокупность этих факторов и привела к этому решению [вступить в НАТО]. Мне кажется, но я на 100% утверждать не могу. Во всяком случае, это точно совершенно никак не улучшает ситуацию с точки зрения безопасности. И в двусторонних отношениях, да и в Европе в целом», — сказал он.

Владимир Путин объявил, что у границ с Финляндией разместят российские подразделения и средства поражения. Он заявил, что вступление в НАТО не имело смысла с точки зрения обеспечения национальных интересов.