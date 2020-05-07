Опубликованы кадры со съемочной площадки нового «Аватара»

В Сети появилась фотография со съемочной площадки продолжения «Аватара». На ней запечатлено, как снимаются подводные сцены.

Снимок опубликован в официальном Twitter франшизы.

На нем можно увидеть, как режиссер Джеймс Кэмерон руководит съемками. Он сидит на мостике над бассейном.

Актеры в бассейне держатся на плаву с помощью пенопластовых трубок. Это помогает артистам сохранять силы для дальнейших съемок.

Большая часть бассейна покрыта белым покрытием. По словам создателей фильма, это много маленьких плавающих шариков. Они не дают свету с площадки мешать съемкам под водой.

Ранее Джеймс Кэмерон показал концепт-арт продолжения «Аватара». Создатели фильма заявили, что в будущих фильмах задействуют не только огромное количество новых существ, но также и различную технику.