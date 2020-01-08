Джеймс Кэмерон показал концепт-арт продолжения «Аватара»

На официальной странице кинофраншизы «Аватар» в Тwittеr были выложены первые концепт-арты продолжения первого фильма про сказочный мир Пандоры.

«В продолжении „Аватара“ вы не просто вернетесь на Пандору — вы будете исследовать новые части света», — указано в публикации.

В рамках мероприятия, на котором были представлены изображения, создатели фильма пояснили, что в будущих фильмах задействуют не только огромное количество новых существ, но также и различную технику.

На изображениях видно, что во второй части тематика джунглей сменилась на нечто отдаленно напоминающее острова Океании. В картине будет подробно описан и показан подводный мир Пандоры.

Джеймс Кэмерон запланировал три продолжения первого фильма, который вышел еще в 2009 году. Он планирует сделать из серии фильмов «Аватар» семейную сагу.

До выхода на экраны последней части «Мстителей», «Аватар» оставался самым кассовым фильмом в истории. Премьера второй части ожидается в декабре следующего года.