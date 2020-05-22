Опубликованы кадры с места крушения пассажирского самолета в Пакистане

Недалеко от крупнейшего аэропорта Пакистана в Карачи разбился пассажирский самолет. На нем летело около 100 человек. В Сети уже появились кадры с места крушения.

Пассажирский лайнер Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines упал при попытке совершить посадку.

В снятых очевидцами роликах виден черный дым, поднимающийся над домами пакистанского города.

«Пилот пытался увести самолет в сторону от жилых домов, но около четырех-пяти домов все же пострадали», — пишут в соцсетях.

По имеющимся данным, самолет выполнял рейс из Лахора в Карачи. До взлетно-посадочной полосы он не долетел всего четыре километра.

Точной информации о жертвах нет. Сообщают минимум о двух пострадавших, которых увезли в больницу.

Крушение уже подтвердила авиакомпания Pakistan International Airlines. На борту самолета находился 91 пассажир и семь членов экипажа.