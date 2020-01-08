Опубликовано видео удара по авиабазе США

Видеозапись, на которой запечатлен момент удара по авиабазе США в Ираке, была опубликована государственным иранским телеканалом Press TV в Twitter.

В ночь на среду, 8 января, американская база в Ираке Эйн-Аль-Асад подверглась ракетным ударам. Также авиаудары были нанесены еще минимум по одному объекту США на севере Ирака. Пентагон подтвердил, что авиаударам подверглись два объекта на территории Ирака, которые используются военными США.

Ответственность за ракетные удары взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Авиаудары стали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января после ракетного удара американскими военными по аэропорту Багдада.

Руководство Ирана ранее заявило, что подготовило 13 сценариев мести за убийство генерала.