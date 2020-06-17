Опубликовано видео со взрывом межкорейского офиса связи в Кэсоне

В издании уточнили, что в момент взрыва в помещениях никого не было, ведь они были закрыты еще с января.

Власти КНДР заявили, что это было сделано из-за того, что у границы Северной и Южной Кореи неизвестные распространяли агитационные листовки, хотя это запрещено декларацией двух государств.

Ранее сестра Ким Чен Ына сообщала, что офис связи бесполезен, а Южную Корею ждет «возмездие» и «трагическая сцена».

Помимо взрыва, военные КНДР собираются и дальше продолжать подобные операции — так, уже известно, что в ближайшее время в приграничных зонах появятся войска, которые будут бороться с перебежчиками, распространяющими листовки.

Еще КНДР собирается ввести в демилитаризованную зону наблюдательные посты. Ранее их демонтировали по военному соглашению с Южной Кореей.