КНДР вновь введет военных на границу с Южной Кореей

Власти Северной Кореи собираются вновь ввести военных в район Кэсона и окрестности гор Кымгансан на границе с Южной Кореей, сообщило крупнейшее информационное агентство республики Ренхап.

Еще КНДР вернет в демилитаризованную зону наблюдательные посты. Ранее их демонтировали по военному соглашению с Южной Кореей. В приграничных районах возобновят военные учения артиллерийских подразделений.

При этом Южная Корея пошла на попятную и хотела отправить спецпосланников для переговоров с КНДР, но северокорейская сторона отказалась, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ранее эксперт рассказал «360», почему не стоит ждать какого-то серьезного военного конфликта из-за обострившихся отношений двух стран, потому что «это не напряженность, особенно если сравнивать с более ранними событиями последних нескольких лет».