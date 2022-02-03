Опрос: армяне причислили Россию к топ-3 национальных угроз

Армяне поставили Россию на третье место в списке угроз национальной безопасности. Об этом свидетельствуют данные опроса американского института IRI*. Организация работает в тесном сотрудничестве с Госдепом США, Агентством США по международному развитию и некоторыми фондами, занимающимися финансированием проамериканских политических сил в мире.

Угрозой для родной страны Россию считают 11% респондентов. На первом месте оказалась Турция (88%), на втором — Азербайджан (81%). В ходе опроса участники могли дать несколько ответов.

Видят в России политическую угрозу 15% опрошенных, 17% назвали российскую сторону проблемой для Армении в экономическом плане. Но первые места по этим вопросам вновь заняли Турция (90 и 68%) и Азербайджан (77 и 52%), сообщила «Газета.ru».

Несмотря на угрозу, армяне считают Россию самым важным политическим (57%) и экономическим (61%) партнером для Армении.

Ранее стало известно, что Армен Саркисян добровольно подал в отставку с поста президента Армении. Он объяснил это тем, что утратил все рычаги влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны. Саркисян руководил Арменией с 2018 года.

* Деятельность организации признана нежелательной в России.