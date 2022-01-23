Президент Армении Саркисян объявил об отставке

Президент Армении Армен Саркисян сообщил, что покидает свой пост. Он пояснил, что у главы государства сегодня нет инструментов для воздействия на внешние и внутренние процессы в стране. Текст заявления опубликован на официальном сайте президента Армении.

Саркисян назвал действующую политическую ситуацию в республике уникальной. Он отметил, что президент остается гарантом государственности, но по сути не имеет никаких реальных инструментов власти.

Он пояснил, что глава государства не может решать вопросы войны или мира, применять вето к законам, которые считает нецелесообразными для страны и жителей, использовать часть своего потенциала для решения внутренних и внешних задач.

«Мир находится в зоне постоянной турбулентности, а у президента нет конституционного инструмента, чтобы помочь своей стране», — подчеркнул Армен Саркисян.

Глава Армении подчеркнул, что он сам и его семья становились объектом для атак различных политических сил. Противников интересовали не достижения президентского института и не забота о благе страны, а только теории заговора. Все эти факторы привели к тому, что он решил оставить пост президента.

Саркисян заявил, что благодарен правительству за создание комиссии по конституционным изменениям. Он пояснил, что его идея заключается не в том, чтобы поменять форму правления Армении с действующей парламентской республики, а в том, чтобы создать эффективную государственную структуру, основанную на системе сдержек и противовесов.

«Сегодня, как никогда, нам нужны продуманные и осмысленные действия. В противном случае мы, армяне всего мира, не достигнем цели нашей миссии, окажемся на обочине истории. Мы больше не имеем права ошибаться», — подытожил Армен Саркисян.

Армен Саркисян стал президентом Армении в 2018 году. Его кандидатуру предложил бывший руководитель республики Серж Саргсян, который также был лидером Республиканской парламентской партии.