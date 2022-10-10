Более 70 человек погибли из-за опрокидывания лодки в Нигерии | 360°

Мир 10 октября 2022, 02:19 Поделиться Telegram

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Viber Более 70 человек погибли из-за опрокидывания лодки в Нигерии Власти Нигерии заявили, что при крушении лодки штате Анамбра погибли 76 человек Unsplash.com

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При опрокидывании лодки в Нигерии в штате Анамбра погибли 76 человек. Об этом сообщила канцелярия президента страны Мухаммаду Бухари, сообщение процитировало РИА «Новости». Крушение произошло из-за наводнения.

«Президент Мухаммаду Бухари в воскресенье выразил соболезнования в связи с крушением лодки в штате Анамбра, в результате которого погибли десятки людей. <…> Органы экстренной помощи подтвердили число погибших в 76 человек», — говорится в заявлении канцелярии главы государства.

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В лодке на момент катастрофы находились 85 человек. Она опрокинулась из-за наводнения в районе Огбару штата Анамбра. В субботу местные СМИ сообщали о 76 пропавших без вести.

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