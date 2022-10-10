Более 70 человек погибли из-за опрокидывания лодки в Нигерии | 360°

Все новости

Власть

10 октября 2022, 03:44

Путин поручил составить программу расселения из несейсмоустойчивого жилья на Камчатке

Мир

10 октября 2022, 03:43

Куба почтила память Че Гевары в 55-ю годовщину его гибели

Реклама

Власть

10 октября 2022, 03:19

Путин поручил усилить борьбу с незаконным оборотом рыбной продукции

Технологии

10 октября 2022, 02:52

Первый в мире веб-сериал с использованием технологии дипфейк сняли в России

Общество

10 октября 2022, 02:41

Юрист назвал нюансы оформления кредитных каникул для мобилизованных

Мир

10 октября 2022, 02:24

Саудовская Аравия помогла России сокращением добычи нефти — СМИ

Общество

10 октября 2022, 02:22

Россиянам объяснили, почему сейчас выгодно покупать жилье в Москве

Мир

10 октября 2022, 02:19

Более 70 человек погибли из-за опрокидывания лодки в Нигерии

Власть

10 октября 2022, 02:18

Путин поручил рассмотреть вопрос газификации Камчатки за счет проекта «Сахалин-2»

Мир

10 октября 2022, 02:19

Более 70 человек погибли из-за опрокидывания лодки в Нигерии

Власти Нигерии заявили, что при крушении лодки штате Анамбра погибли 76 человек

Читать 360tv в

При опрокидывании лодки в Нигерии в штате Анамбра погибли 76 человек. Об этом сообщила канцелярия президента страны Мухаммаду Бухари, сообщение процитировало РИА «Новости». Крушение произошло из-за наводнения.

«Президент Мухаммаду Бухари в воскресенье выразил соболезнования в связи с крушением лодки в штате Анамбра, в результате которого погибли десятки людей. <…> Органы экстренной помощи подтвердили число погибших в 76 человек», — говорится в заявлении канцелярии главы государства.

Реклама

В лодке на момент катастрофы находились 85 человек. Она опрокинулась из-за наводнения в районе Огбару штата Анамбра. В субботу местные СМИ сообщали о 76 пропавших без вести.

Реклама

Проблемы экологии и климатические изменения обсудили на экослете в Красноярске. Экологический слет «Сибирская перспектива» собрал представителей бизнеса, органов исполнительной власти, общественных и природоохранных организаций, экспертов и волонтеров, чтобы обсудить актуальные проблемы в сфере изменения климата и найти для них решения.

Наводнения

Экология

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама