В Красноярске обсудили климатические изменения и проблемы экологии | 360°

Экология 02 октября 2022, 16:10 Поделиться Telegram

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Viber В Красноярске обсудили климатические изменения и проблемы экологии

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С 30 сентября по 1 октября фанпарк «Бобровый лог» наполнился людьми, для которых забота об окружающей среде — не просто слова. Экологический слет «Сибирская перспектива» собрал представителей бизнеса, органов исполнительной власти, общественных и природоохранных организаций, экспертов и волонтеров, чтобы обсудить актуальные проблемы в сфере изменения климата и найти для них решения. Организатором экослета выступила компания «Норникель» при поддержке Национального совета по корпоративному волонтерству и Ассоциации менеджеров России.

Экослет открылся Круглым столом, участники которого поговорили об экологическом просвещении. Насколько важно рассказывать людям о том, что происходит с окружающей нас природой, как изменения климата могут коснуться каждого и что мы можем сделать, чтобы избежать бед в будущем — это и много другое обсудили эксперты и неравнодушные граждане.

Специальным гостем мероприятия стал российский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который считает очень важным заботиться об экологии и уже много лет делает шаги навстречу «зеленому» будущему.

«Когда-то я узнал о пользе раздельного сбора мусора и это настолько произвело впечатление на меня, что мы начали этим заниматься дома с дочками. Мы это как бы играючи начали, я объяснял им», — рассказал Алексей Ягудин. — «Мы вот в школе изучаем химию и физику, говорят, это поможет вам в жизни. А экология? Почему у нас нет обучения этому с детства? Почему я детям должен про это читать? В детском саду и школе должны объяснять потихонечку. Взрослых вот очень сложно поменять — мы привыкли к определенному образу жизни, а их можно. И поскольку мы говорим об очень длительном процессе, нужно начинать с них».

О том, почему в процессе защиты внешней среды так важна роль бизнеса и государства представители крупных предприятий, власти и общественных организаций поговорили на блиц-сессии «Место человека в климатической повестке новой реальности».

«У ‘’Норникеля’’ есть программа по экологии и изменению климата. Частью этой программы являются работы по изучению и адаптации к климатическим кризисам, к рискам физических нарушений, так и рискам, связанным с переходом к новой, низкоуглеродной экономике. Это большие, масштабные проекты, которые, в том числе вовлекают научное сообщество, исследователей для того, чтобы спрогнозировать, как это отразится на климате на территории деятельности компании, рассчитать риски и разработать план интеграции», — пояснила Светлана Ивченко, директор департамента устойчивого развития «Норникеля».

Во второй половине дня мероприятие разделилось на два трека — «Климатическая повестка» и «Развитие социальных и волонтерских инициатив сотрудников в повестке устойчивого развития: вызовы и возможности текущего момента». В рамках первого трека часть участников отправились на Круглый стол «Изменение климата: глобальные вопросы, локальные решения», где обсудили риски потерь от климатических изменений и взаимодействие государства, регионов, бизнеса и экспертного сообщества для поиска решений.

«Экология, климат и многие другие вопросы — это все не эфемерные маркетинговые вещи, это все, что касается каждого человека в каждый конкретный момент», — подчеркнул сопредседатель — статс-секретарь Экологической палаты России Вадим Петров. — «Мы же понимаем, что ‘’нервозность’’ климата — это прежде всего повышение опасных гидрометеорологических явлений, которые несут угрозу жизни и здоровью людей. И адаптироваться к ним, предотвращать подобные опросные явления и чрезвычайные ситуации — именно на это направлена сегодняшняя дискуссия, каким образом нам жить в новой реальности и какова эта реальность будет».

На втором треке прошли дискуссии «Важность социально-экологических проектов с участием сотрудников на территориях присутствия» и «Люди в устойчивых городах. Развитие городского пространства в условиях адаптации к изменению климата». Участники поделились своим опытом реализации проектов экологического и социального вклада в достижение целей устойчивого развития, а также уделили внимание теме развития социальных и волонтерских инициатив сотрудников и роли волонтерских движений в достижении бизнес-задач.

Директор департамента социальной политики «Норникеля» Ирина Жуйкова рассказала, что компания большое внимание уделяет поддержке инициатив представителей местного сообщества и сотрудников в том, чтобы развивать город. «Это необходимо, чтобы в городе происходили какие-то события, мероприятия, волонтерские акции, все, что связано с развитием городской среды. Чтобы ощущать себя в этом большом городе нужным. Чтобы было понятно, что в городе есть жизнь, есть другие сценарии, кроме, например, работы», — добавила Ирина Жукова.

Также в рамках экослета состоялась презентация волонтерских проектов The Best Talk, а экспертное жюри выбрало лучших в нескольких тематиках — «Помогай ближнему», «Развивай лучшее», «Сохраняй важное».

Второй день слета начался с зарядки с Алексеем Ягудиным и был целиком посвящен волонтерам. Лучшие команды флагманского волонтерского проекта «Норникеля» — экологического марафона «Понеслось» — презентовали свои активности и обсудили точки соприкосновения волонтерского движения с потребностями бизнеса. Не обошлось и без мероприятий для детей — команда волонтеров рассказала ребятам двух возрастных групп (1-4 и 5-11 классы) о том, как богата природа Арктики и почему важно ее беречь.

«Такие уроки нужно посещать, потому что дети понимают, что такое экология и как ее сберечь», — рассказал Алексей Ногин, ученик красноярского лицея № 7. — «Наша страна может стать более экологичной. Мы сможем сохранить намного больше лесов, сохранить все виды животных, может, даже появятся и новые животные. И это для всей земли будет прям самое хорошее — то, что мы сделаем, то, что сделает человек».

Также волонтеры занялись и своей любимой деятельностью — благоустройством территории нацпарка «Красноярские Столбы» и «Бобрового лога». Активные добровольцы помогли отремонтировать настильную экотропу, сделать контрастную маркировку степеней, установить скамейки и информационные стенды, а также создать метеоплощадку и установить метеорологические приборы для отслеживания климатических процессов в «Бобровом логе».

Экослет «Сибирская перспектива» является одним из ключевых мероприятий федеральной климатической повестки. Он призван стать уникальной площадкой для синергии между представителями бизнеса, лидерами волонтеров и представителями научного сообщества, органами власти. Такие встречи — способ посмотреть на тему изменения климата через идею человекоцентричности, уверены организаторы.