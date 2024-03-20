Мир 20 марта 2024, 13:52 Определилась самая счастливая страна в мире Финляндию в седьмой раз подряд признали самой счастливой страной мира Unsplash

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Финляндия стала самой счастливой страной мира, следует из Всемирного доклада о счастье. Первая десятка рейтинга практически не изменилась с доковидного времени, Финляндия лидировала в седьмой раз подряд.

На втором месте оказалась Дания, тройку замкнула Исландия. В топ-10 также вошли Швеция, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Швейцария и Австралия. Россия заняла 72-е место, Украина — 105-е.

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Самой несчастливой страной признали Афганистан. В самом низу рейтинга оказались и Ливан, Лесото, Сьерра-Леоне, Демократическая Республика Конго.

Факторами, на которые опирались составители рейтинга, стали уровень соцподдержки, доход и здоровье населения, уровень свободы, щедрость и отсутствие коррупции. Доклад традиционно публикуют к Международному дню счастья — 20 марта. Впервые его обнародовали в 2012 году.

В 2023 году топ-3 был таким же, как и в 2024-м. Россия находилась на 70-м месте, рейтинг замыкали Афганистан и Ливан.