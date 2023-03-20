Интересное 20 марта 2023, 12:33 Финляндия вновь заняла первое место по уровню счастья

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Финляндию шестой год подряд признали самой счастливой страной мира. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на данные Всемирного доклада Организации Объединенных Наций.

Второе место по уровню счастья в данной рейтинге досталось Дании. А на третьей строчке расположилась Исландия. На четвертую позицию сместился Израиль. Ранее эта страна занимала девятое место.

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России в рейтинге самых счастливых стран принадлежит лишь 70 место. Последние два места заняли Афганистан и Ливан.

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