20 марта 2023, 12:33
Финляндия вновь заняла первое место по уровню счастья
Финляндию шестой год подряд признали самой счастливой страной мира. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на данные Всемирного доклада Организации Объединенных Наций.
Второе место по уровню счастья в данной рейтинге досталось Дании. А на третьей строчке расположилась Исландия. На четвертую позицию сместился Израиль. Ранее эта страна занимала девятое место.
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России в рейтинге самых счастливых стран принадлежит лишь 70 место. Последние два места заняли Афганистан и Ливан.
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Финляндия
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