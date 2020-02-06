Оправдание Трампа по делу об импичменте оценили в Совфеде
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал оправдание сенатом президента США Дональда Трампа по делу об импичменте. Об этом сообщило РИА ФАН.
Своим мнением Пушков поделился на личной странице в Twitter.
По его словам, такой результат процесса стоило ожидать. Член Совфеда заметил, что Трамп имеет шансы выиграть на будущих президентских выборах.
«Похоже, демократы в этом смысле добились обратного: устроили „импичмент“ сами себе», — заключил Пушков.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп оправдан по обоим пунктам на процессе по импичменту.