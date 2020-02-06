Оправдание Трампа по делу об импичменте оценили в Совфеде

Своим мнением Пушков поделился на личной странице в Twitter.

По его словам, такой результат процесса стоило ожидать. Член Совфеда заметил, что Трамп имеет шансы выиграть на будущих президентских выборах.

«Похоже, демократы в этом смысле добились обратного: устроили „импичмент“ сами себе», — заключил Пушков.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп оправдан по обоим пунктам на процессе по импичменту.