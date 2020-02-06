Трамп оправдан. Сенат США завершил процесс импичмента

Президент США Дональд Трамп оправдан по обоим пунктам на процессе по импичменту. Таким образом, глава Белого дома не будет осужден и от власти его также не отстранят.

В американском сенате сочли Трампа невиновным по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу, пишет РИА «Новости». Это стало точкой в процессе импичмента.

Для отстранения Трампа от власти нужно было собрать две трети голосов сенаторов. Однако большинство республиканцев в сенате изначально не намеревалось объявлять действующему президенту импичмент.

Таким образом на президентском посту Трамп пробудет до января 2021. Если его переизберут на второй срок, то он останется президентом еще на четыре года.

Сразу после оглашения результата дела по импичменту, Трамп на своей странице в Twitter опубликовал ролик, который сулит ему вечное президентство.

На ролике показан Трамп, выступающий без звука, на экране в это время сменяются даты четырехлетних сроков президентства пока счет не доходит до стотысячного года нашей эры. После этого появляется надпись: «Трамп навсегда!».

По Конституции США, занимать пост президента можно только два срока подряд. Поэтому даже если Трамп будет переизбран, то занимать пост главы Белого дома он будет только до 2025 года.

В следующем посте Трамп пообещал выступить с заявлением по поводу импичмента. «Я выступлю с публичным заявлением завтра в 12:00 из Белого дома, чтобы обсудить победу нашей страны над обманом с импичментом!» — написал он.