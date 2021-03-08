Опра Уинфри прояснила слова принца Гарри и Меган Маркл о расизме в королевской семье

Известная американская телеведущая Опра Уинфри заявила, что скандальные высказывания из интервью супруги британского принца Гарри Меган Маркл о расизме в королевской семье не относятся к Елизавете II и ее мужу принцу Филиппу. Уинфри заявила об этом в эфире CBS.

Принц Гарри заявил в интервью Опре Уинфри, что одной из основных причин, по которым он и его супруга Меган Маркл решили покинуть Соединенное Королевство и переехать в США, стал расизм. Маркл, чья мать является афроамериканкой, при этом рассказала, что в королевской семье выражали обеспокоенность тем, насколько темной может быть кожа их первого ребенка. Герцогиня Сассекская при этом не стала называть имен членов семьи, которые были озабочены цветом кожи их первенца.

Уинфри в эфире телешоу CBS This Morning прояснила ситуацию и заявила, что Елизавета II и ее муж не были замешаны в разговорах о цвете кожи ребенка. При этом принц Гарри не назвал конкретных имен, но, по словам Уинфри, он дал понять, что его бабушка и дедушка не имели к этому отношения.

Интервью принца Гарри и Меган Маркл вызвало широкий общественный резонанс. Пара сделала ряд громких заявлений — в том числе рассказала, что ожидает рождения девочки, которая станет вторым ребенком в их семье.