Оппозиционные партии запретили на Украине на время военного положения

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины остановил любую деятельность ряда политических партий на время военного положения в стране. В частности, на паузу поставили работу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Партии Шария» и «Наших».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые политические структуры в республике связаны с этим России, поэтому СНБО приостановит любую деятельность ряда политических партий на время военного положения, написало РИА «Новости».

Среди попавших в стоп-лист, помимо «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, «Партии Шария» и «Наших», оказались «Оппозиционной блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Социалистическая партия Украины», «Социалисты», «Блок Владимира Сальдо».

Минюсту Украины поручили безотлагательно принять соответствующие меры в отношении перечисленных партий.