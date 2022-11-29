Мир 29 ноября 2022, 19:47 Оппозиционерка из Белоруссии Колесникова попала в реанимацию Соратники оппозиционерки из Белоруссии Колесниковой сообщили, что она попала в реанимацию Публичное достояние

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Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова попала в реанимацию в больницу в Гомеле. Об этом сообщили в штабе бывшего претендента на пост президента республики Виктора Бабарико в Telegram-канале.

«Мария находится в больнице скорой помощи в Гомеле в реанимационном отделении. Эту информацию подтвердили адвокату в больнице», — сказал он.

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По его словам, 28 ноября бригада медиков доставила Колесникову в первое хирургическое отделение, где ее перевели в реанимацию. На следующий день после трех попыток адвоката оппозиционерки не пустили к ней. Бабарико добавил, что накануне стало известно о переводе Марии в штрафной изолятор. Однако информации о том, с какого числа и насколько ее туда поместили, не было, подчеркнул он. В администрации колонии про госпитализацию Колесниковой ничего не сказали, а ее защитник говорил о своих опасениях за состояние ее здоровья, заключил Бабарико.

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В сентябре 2021 года Колесникову приговорили к 11 годам колонии общего режима за призывы к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии, заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем и создание экстремистского формирования и руководство им.