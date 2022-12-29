Мир 29 декабря 2022, 01:50 Оппозиция в Австрии призвала провести референдум об отмене санкций против России Австрийский политик Ангегер: жертвами антироссийских санкций станут наши граждане Pixabay

Читать 360tv в

Член оппозиционной Австрийской партии свободы Эрвин Ангегер призвал правительство организовать референдум по вопросу поддержки населением режима антироссийских санкций, сообщил ТАСС со ссылку на пресс-службу партии.

Политик отметил, что Австрия поддержала потолок цен на российскую нефть. После этого Россия отказалась поставлять энергоресурсы в эту страну.

Реклама

«Бойкот вызовет дефицит нефти, что приведет к неизбежному скачку цен. Жертвами снова станут австрийское население, наша экономика, социальное обеспечение и с трудом заработанное процветание», — подчеркнул Ангегер.

Реклама

Он обратил внимание властей, что санкционная политика с треском провалилась. Именно поэтому нужно вынести этот вопрос на народное голосование. Экономические ограничения для России увеличивают бедность в Австрии, подытожил Ангегер.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти марки Brent выросла до 86 долларов за баррель. Это первый резкий скачок с 5 декабря, когда было объявлено западными странами о введении потолка цен на российскую нефть.