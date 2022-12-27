Мир 27 декабря 2022, 21:51 Цена на нефть Brent подскочила до 86 долларов за баррель Стоимость нефти марки Brent выросла до 86 долларов за баррель впервые с 5 декабря Pxhere

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Цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до 86 долларов за баррель впервые с 5 декабря. Об этом стало известно в ходе торгов.

По данным на вечер вторник, 27 декабря, стоимость нефти Brent выросла на 1,78% — до 86 долларов за баррель. Затем цена замедлила рост и осталась на уровне 85,97 долларов за баррель.

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Российский лидер Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение предельных цен на нефть из РФ. Решение вступит в силу с 1 февраля и продлится до 1 июля 2023 года. Глава государства запретил поставки нефти тем государствам, в контрактах которых предусмотрено введение потолка цен. Исключение возможно лишь на основании спецразрешения Путина.

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что страна никогда не примет введенный западными странами потолок цен на энергоресурсы.

Ограничение на нефть начало свое действие 5 декабря. Евросоюз, страны G7 и Австралия поддержали потолок цен и установили его на уровне 60 долларов за баррель.