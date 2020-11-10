Президент Армении узнал о перемирии в Карабахе из СМИ

Он отметил, что вопрос Карабаха надо решать, основываясь на широком консенсусе. По его словам, судьба Арцаха (непризнанной Республики Нагорный Карабах), а значит и всего армянского народа, должна решаться учитывая национальные интересы Армении. Саркисян настаивает на проведение экстренных политических консультаций.

«Как президент республики, в этот важнейший момент считаю формирование национальной идентичности моей сиюминутной миссией. Я надеюсь, что в десятидневный срок нам удастся добиться такого единства, при котором я буду считать, что использовал возможности для служения родине», — отметил Саркисян. Его процитировал Sputnik.

В ночь с 9 ноября на 10 ноября Азербайджан и Армения при участии России договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Уважаемые граждане, братья и сестры, лично для меня и для всех нас принял крайне тяжелое решение. Вместе с президентами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении карабахской войны с 01:00 (00:00 по московскому времени)», — заявил он.

По его словам, соглашение принималось после глубокого анализа военной ситуации. Стороны пришли к выводу, что прекращение огня — лучшее решение в сложившейся ситуации. Пашинян назвал подписанный документ «не победой», но и «не поражением».

После этого оппозиция Армении потребовала отставки премьера, а в Ереване начались протесты. Несогласные с решением Пашиняна начали громить здание правительства. Утром 10 ноября политик на своей странице в Facebook заявил, что находится в Армении и продолжает работу.