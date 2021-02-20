Оппозиция устроила шествие по центральным улицам Еревана

Участники акции протеста в Ереване начали шествие по центральным улицам Еревана по четырем направлениям. Они требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В сети выкладываются фотографии оттуда.

Шествие началось после митинга на площади Свободы в Ереване, организованного «Движением спасения родины», объединяющим около 20 политических сил, добивающихся ухода главы правительства. В акции участвуют оппозиционные политические и общественные деятели, бывшие депутаты и экс-министры, представители Армянской апостольской церкви, сообщил корреспондент РИА «Новости».

В Telegram-канале «Патриоты Армении» выкладывают снимки, а телеканал Erevan Today ведет прямую трансляцию в сети.

Манукян заявил о необходимости лишить Пашиняна поддержки населения, силовиков и провластных депутатов. Оппозиционеры перекрыли центральные улицы города.

В стране часто проходят оппозиционные протесты с требованием отставки премьера Пашиняна, которые начались после подписания им в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако позднее власти заявили об отсутствии общественного запроса на выборы.