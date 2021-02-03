У здания парламента в Ереване начали задерживать протестующих

Утром в Ереване начались задержания оппозиционных активистов. Они хотят добиться отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и отмены рассмотрения законопроекта.

Сторонники оппозиционного «Движения за спасение родины» вышли на улицу для протеста против внеочередного заседания законодательного органа, где на повестку дня вынесли проект поправок в Судебный кодекс. Его инициировала правящая фракция «Мой шаг». Об этом сообщила газета «Известия». Кабмин в связи с поправками предложил увеличить количество судей первой инстанции на 17 человек, из них восемь — в армянской столице.

«Если даже они создадут новый суд, если они даже назначат судей из своих сторонников, это ничего не изменит, мы продолжим свою борьбу против этих властей», — заявил член партии «Родина» Бабкен Арутюнян. Его процитировал ТАСС.

Портал News.am написал, что протестующие пытались перекрыть проспект Баграмяна у здания парламента. По данным издания «Sрutnik Армения», задержаны восемь человек. Одним из них оказался представитель партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян.

Акции протеста регулярно проходят в Ереване после того, как Пашинян осенью 2020 года подписал соглашение с Россией и Азербайджаном о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Премьер пошел на такое решение, чтобы прекратить кровопролитие. Однако часть его соотечественников считает этот поступок капитуляцией и предательством.

Одна из последних акций протеста прошла в Ереване в конце января. Несколько человек, по данным Следственного комитета Армении, пытались захватить здание правительства.