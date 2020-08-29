Оппозиция призвала белорусских силовиков явиться с повинной

Силовики, причастные к свершению преступлений против митингующих в Белоруссии, должны явиться с повинной, а МВД, Следственный комитет и КГБ республики — расследовать случившееся. К этому призвала член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова.

Колесникова обратилась к сотрудникам МВД, СК, Генпрокуратуры и КГБ с призывом «исполнить свой долг перед белорусским народом» и требованием «разобраться со всеми преступлениями и восстановить справедливость».

«Вы обязаны исполнять присягу, данную белорусскому народу», — подчеркнула она.

По словам оппозиционера, в середине месяца в эфире белорусского телевидения глава МВД Юрий Караев «взял на себя ответственность за тех, кому досталось».

«Смерть людей, насилие, беспрецедентная жестокость и пытки мирного населения — мы все это видели, есть многочисленные факты и доказательства этих преступлений», — сообщила Колесникова во время стрима на YouTube.

Теперь у министра внутренних дел, по словам члена Координационного совета, есть два варианта: либо подать в отставку, либо явиться с повинной.