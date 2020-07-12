Оппозиция потребовала отставки Зеленского за развал экономики

Политическая организация потребовала от украинского лидера сложить свои полномочия и увести свою команду с руководящих постов, пока они «окончательно не опустошили Украину».

В своем заявлении члены партии со ссылкой на исследование международных организаций заявили, что к концу года в стране более половины семей окажутся за чертой бедности. Кроме того, власть ничего не предпринимает для финансирования больниц в условиях пандемии коронавируса.

«Глухая к требованиям украинского народа Зе-власть продолжает курс режима Порошенко — слушает и выполняет только указания Международного валютного фонда (МВФ): повышает тарифы, ограничивает господдержку экономики и населения, продолжает уничтожать медицину», — говорится в заявлении.

Требование оппозиции об отставке президента и правительства проходит на фоне внесения в Раду законопроекта об отмене ограничений зарплат чиновников. Это ранее потребовал МВФ. Начиная с апреля ежемесячная зарплата руководителей госкомпаний и работников Кабмина ограничена размером 10 минимальных размеров оплаты труда, что составляет 47,2 тысячи гривен (1750 долларов).

В партии назвали этот законопроект планом по «возвращению миллионных премий и зарплат». Фракция депутатов «Оппозиционной платформы — За жизнь» заявила, что выступит против принятия этого законопроекта.

Там отметили, что нужно прекратить выполнять антинародные требования МВФ и не создавать из Украины кормушку для агентов внешнего влияния.

Ранее сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович не исключил существования секретного соглашения между властями страны и МВФ о снижении численности жителей страны. Так он прокомментировал слова депутата от фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой. Она заявила, что украинцы рожают детей «низкого качества», а потом требуют государственной помощи.