Мир 03 июля 2023, 12:32 Оппозиция Грузии хотела воспользоваться мятежом в России и войти на танках в Сочи Глава правящей партии Грузии Кобахидзе: оппозиция во время мятежа в РФ хотела взять Сочи РИА «Новости»

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Национальное движение Грузии поддерживало бизнесмена Евгения Пригожина и планировало во время попытки мятежа войти на танках в Сочи. Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе рассказал об этом на своей станице в Facebook*.

Он обвинил Национальное движение — коллективную оппозицию — в поддержке основателя ЧВК «Вагнер», посвящении ему лозунгов и стихов. По словам Кобахидзе, оно поддержало мятежников и хотело воспользоваться ситуацией — открыть для Грузии второй фронт, войти в Абхазию, Южную Осетию и Россию.

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«[Национальное движение] планировало по мере успехов Пригожина не только войти на танках в Абхазию и Цхинвал, но и взять Сочи», — заявил политик.

Кобахидзе отметил, что это недопустимо, ведь тогда грузинам опять пришлось бы воевать с осетинами и абхазами. По его словам, правящая партия Грузии решила вернуть территории мирным путем.

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