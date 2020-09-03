Оппозиция Белоруссии заявила о попытках связаться с послом России

Координационный совет оппозиции Белоруссии несколько раз пытался связаться с послом России в республике Дмитрием Мезенцевым. Об этом член президиума объединения Мария Колесникова заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы пока не получили никакого ответа, но мы ждем, мы готовы нашу позицию объяснить», — сказала Колесникова. Ее цитирует РИА «Новости». Представители оппозиции отправляли электронные сообщения, уточнила Колесникова.

«Говорят, что наши послания дошли и скоро будет ответ», — отметила она, не уточнив источник информации.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что шансов на неприкрытое вмешательство в ситуацию в республике извне не существует. Этому помогла позиция, которую заняла Россия.

Белорусский министр добавил, что Минск признателен за «выдержанную, грамотную, четкую реакцию», которую показала РФ на фоне событий в соседней стране.