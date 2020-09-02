Макей: Россия защитила Белоруссию от неприкрытого вмешательства извне

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что шансов на неприкрытое вмешательство в ситуацию в республике извне не существует. Этому помогла позиция, которую заняла Россия.

Макей выразил благодарность Москве на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Слова политика привело РИА «Новости».

«Взвешенная и предельно четкая позиция России выступает тем противовесом, который сдерживает внешние силы от неприкрытого вмешательства во внутренние дела республики», — сказал он.

Министр иностранных дел Белоруссии добавил, что Минск признателен за «выдержанную, грамотную, четкую реакцию», которую показала РФ на фоне событий в соседней стране.

Позиция, которой придерживается российская сторона, позволила сделать ситуацию более спокойной и наладить диалог с общественностью. Кроме того, заключил Владимир Макей, это позволило определить, как можно выйти из сложившегося положения.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть данные о 200 экстремистах с Украины, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в Белоруссии.