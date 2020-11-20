Оппозиция Белоруссии создала новый координационный совет
По ее словам, сейчас члены совета общаются через социальные сети. Больше никаких подробностей писательница раскрывать не стала.
«Координационного совета оппозиции больше нет. Его члены либо были, либо находятся в тюрьме, или были изгнаны из страны, или бежали», — объяснила она.
В середине ноября белорусский оппозиционер Светлана Тихановская заявила о намерении добиваться отключения Белоруссии от международной системы банковских платежей SWIFT, уточняет RT. Кроме того, у нее а планах добиться еще и ограничения кредитования государственных банков из-за рубежа.
Представители оппозиции продолжают бороться с нынешним политическим режимом президента Александра Лукашенко. Волнения в стране начались сразу после оглашения результатов выборов — 9 августа.
Накануне Евросоюз заявил о готовящемся новом пакете санкций против Белоруссии.